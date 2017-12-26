10 şeritli yolda akılalmaz motosiklet kazası! 1 ölü, 1 ağır yaralı

ÇİN'İN Anhui eyaletinde inanılmaz bir trafik kazası yaşandı. Geniş bulvarda hızla seyreden bir motosiklet, bir diğer motosiklete çarptı. Feci kazada 2 sürücü de ağır biçimde yaralandı. Yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.