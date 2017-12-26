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10 şeritli yolda akılalmaz motosiklet kazası! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çin'de yaşanan bir trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hızla gelen sürücünün görüntüleri, adeta nasıl kazaya davetiye çıkardığının kanıtı gibiydi

10 şeritli yolda akılalmaz motosiklet kazası! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çin'de yaşanan bir trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hızla gelen sürücünün görüntüleri, adeta nasıl kazaya davetiye çıkardığının kanıtı gibiydi

26 Aralık 2017 Salı 14:17
10 şeritli yolda akılalmaz motosiklet kazası! 1 ölü, 1 ağır yaralı
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ÇİN'İN Anhui eyaletinde inanılmaz bir trafik kazası yaşandı. Geniş bulvarda hızla seyreden bir motosiklet, bir diğer motosiklete çarptı. Feci kazada 2 sürücü de ağır biçimde yaralandı. Yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kazası
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