10 bin polisin görevine son verildi!

GÖREVLERİNE son verilen polislerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca görevine son verilen polis memurlarının, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın diğer bölümlerinde boşalan yerlere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
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