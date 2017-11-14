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1 aydır rahatsız ettiği kadını ve ailesini yakarak öldürdü...

Hindistan'ın Chennai şehrinde bir adam, yaklaşık 1 ay takip ve rahatsız ettiği kadını ateşe vererek öldürdü

1 aydır rahatsız ettiği kadını ve ailesini yakarak öldürdü...

Hindistan'ın Chennai şehrinde bir adam, yaklaşık 1 ay takip ve rahatsız ettiği kadını ateşe vererek öldürdü

14 Kasım 2017 Salı 15:54
1 aydır rahatsız ettiği kadını ve ailesini yakarak öldürdü...
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KAN donduran olay Hindistan’ın Chennai şehrinde meydana geldi. İsmi Akash (23) olarak açıklanan adam, yaklaşık 1 ay süre boyunca takip ettiği Induja’yı ve ailesini yakarak öldürdü.

Induja’nın ailesiyle yaşadığı evin önüne gelen adam elindeki benzinle kendisini yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine evden çıkan Induja, annesi ve kardeşi Akash ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan 23 yaşındaki adam benzini talihsiz kadınların üzerine dökerek ateşe verdi.

Induja’nın hastaneye götürülemeden hayatını kaybettiği açıklanırken, annesi ve kardeşi de ağır derecede yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Ailenin babasının Kanada'da çalıştığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TacizCinayet
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