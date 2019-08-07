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Düğünden Alanya'ya dönen aile kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

ALANYA 07.08.2019, 14:11
Düğünden Alanya'ya dönen aile kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı