Tuğba Melser Günaydın Alanya'da!
Tuğba Melser 18 Aralık çarşamba saat 10.50 'de yeni nesil Radyo Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya'nın konuğu oluyo
DimTV 17.12.2019, 15:55 17.12.2019, 15:59
KÜÇÜK yaşlardan beri sahne alan Tuğba Melser aynı zamanda söz ve müzik yazarlığı da yapıyor. Yüzlerce şarkı yazan Tuğba Melser söz ve müziği kendisine ait olan düzenlemesini ise Suat Sakarya'nın yaptığı ''Yalancı'' isimli single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.Tuğba Melser 18 Aralık çarşamba saat 10.50 'de yeni nesil Radyo Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya'nın konuğu oluyor.Sakın Kaçırmayın !
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|35
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