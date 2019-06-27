Tugay, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'da!

'Arızalı' isimli tekli çalışmasıyla müzik piyasasında dikkat çeken Tugay, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın konuğu oluyor

Tugay, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'da!
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'ARIZALIisimli teklisiyle adından söz ettiren Tugay’ın yeni teklisi “Başını Göğsüme Yasla” ILS Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yer almış bulunuyor. Söz ve müziği Emre Şakar’a ait olan eserin düzenlemesi ise Zeki Bilir tarafından yapıldı. Titiz bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan klip çekimi’de RS Production yönetmenliğinde Dubaï’de çekildi. Tugay 28 Haziran Cuma günü yeni nesil kanal Dim TV'de saat 10.50'de Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor. Sakın Kaçırmayın !

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