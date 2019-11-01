Mert Ayman, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın konuğu!

MERT Ayban'ın sözü ve müziği kendisine ait olan ''Vazgeçmem'' şarkısının düzenlemesi Yaşar Başözdeş'e ait iken klibinin yönetmenliğini ise Hulisi Kayacı yapıyor. Şarkı Dinç Müzik etiketi ile tüm müzik marketlerde yerini aldı.





KENDİMİ BİLDİM BİLELİ MÜZİKLEYİM

Küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenen Mert Ayman üniversite yıllarında gitar ve piyano eğitimi alarak profesyonel müzik hayatına daha sağlam adımlar attı. 2012 -2013 yılında Çukurova Üniversitesi piyano ve şan bölümünde eğitim gören Mert Ayman, 'Vazgeçmem' Şarkısıyla müzik piyasasına iddialı giriş yaptı. Mert Ayman ,yeni nesil kanal Dim TV ve Dim Radyo Ortak yayınında 1 Kasım Cuma günü saat 10:50 'de Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu ''Günaydın Alanya''da canlı bağlantı konuğu olacak.

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