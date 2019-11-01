Mert Ayman, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın konuğu!
Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Vazgeçmem' isimli şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mert Ayman, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de yayınlanan Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor.
MERT Ayban'ın sözü ve müziği kendisine ait olan ''Vazgeçmem'' şarkısının düzenlemesi Yaşar Başözdeş'e ait iken klibinin yönetmenliğini ise Hulisi Kayacı yapıyor. Şarkı Dinç Müzik etiketi ile tüm müzik marketlerde yerini aldı.
KENDİMİ BİLDİM BİLELİ MÜZİKLEYİM
Küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenen Mert Ayman üniversite yıllarında gitar ve piyano eğitimi alarak profesyonel müzik hayatına daha sağlam adımlar attı. 2012 -2013 yılında Çukurova Üniversitesi piyano ve şan bölümünde eğitim gören Mert Ayman, 'Vazgeçmem' Şarkısıyla müzik piyasasına iddialı giriş yaptı. Mert Ayman ,yeni nesil kanal Dim TV ve Dim Radyo Ortak yayınında 1 Kasım Cuma günü saat 10:50 'de Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu ''Günaydın Alanya''da canlı bağlantı konuğu olacak.
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