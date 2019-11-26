Kaan Ergin, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'da!

'HAYRET Dünya' albümünden sonra yoluna hız kesmeden devam eden Kaan Ergin 'Yağmur' albümüyle sevenleriyle tekrardan buluştu. Kınay producition etiketiyle yayına çıkan 'Yağmur' albümü bütün digital platformlarda yerini aldı. Yaşadığım zorlukları, hüzünleri ve bekleyişleri kaleme aldım diyen Kaan Ergin bu kez birçok kişinin dertlerine ortak olacağa benziyor. Kitlesini hız kesmeden arttırmaya devam eden sanatçı her geçen gün birçok insanın daha duygularına ortak olurken müzik listelerinde adını duyurmayı başarıyor. Kaan Ergin 27 Kasım Çarşamba günü saat 10.50'de yeni nesil kanal Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya' nın canlı bağlantı konuğu olacak.Sakın Kaçırmayın !