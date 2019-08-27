İnanç Karaduman Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor!

EGE'den sanat dünyasına yeni bir yıldız doğdu. Profesyonel müzik yaşamına müzik camiasının önemli değerlerinden şan ve temel eğitimler alarak başlayan ve ‘’Senden İbaret’’ maxi single'ında tanınmış müzik adamlarıyla çalışan İnanç Karaduman'ın aranjelerini Toylan Kaya & Oğuz Mühürdar yaptı. Murat Güneş & Eyüp Çungay & Azer Nasibov besteleriyle sanatçıya tam destek verdi. 12 yıla aşkındır müzikle ilgilenen inanç Karaduman canlı sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Senden ibaret maxi single'ı 2019 ağustos ayı itibariyle 3 şarkıdan oluşarak Dmc etiketiyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda ki yerini aldı. İnanç Karaduman 28 Ağustos çarşamba günü Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Tv'de saat 10.50'de Dim Radyo genel yayın yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor.

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