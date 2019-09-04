Haykurder Başkanı Erman Paçalı Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'da!

İSTANBUL Silivri'de çiğ köfte dükkanı işleten bir kadın, iş yerinin önündeki kediye vicdansızca tekme atmış ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış, kadına tepkiler çığ gibi büyümüştü. İş yeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) resmi hesaplarından görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Dernek Başkanı Erman Paçalı tarafından yapılan açıklamada da F.D. hakkında dernek hukukçuları tarafından adli ve idari yönden işlemler için başvuruda bulunuldu. Konuyla ilgili olarak, Gazeteci ve Haykurder Başkanı Erman Paçalı 5 Eylül Perşembe günü saat 10:45'te yeni nesil kanal Dim TV 'de Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu olacak.

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