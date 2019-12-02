Gökçe Kırgız Günaydın Alanya'da!

'KALBIME Gömerim O Zaman' şarkısı ile bir dönem fırtınalar estiren Gökçe Kırgız uzun aradan sonra sözü ve müziği Murat Güneş’e ait olan yeni tekli çalışması 'Mızrak' ile yeniden sevenlerinin karşısında.



Gökçe Kırgız 3 aralık salı saat 10:50'de Yeni Nesil Kanal Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Alanya programının canlı bağlantı konuğu oluyor.Sakın Kaçırmayın!