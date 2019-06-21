Başkan Böcek Dim TV'nin konuğu... Alanya soracak, Böcek yanıtlayacak 



BAŞKAN Böcek, 24 Haziran Pazartesi akşamı Dim TV'nin (dimtv.tv) büyük ilgiyle izlenen programı İğneli Fıçı'da merak edilen soruları yanıtlayacak. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp, sunduğu İğneli Fıçı'da saat 19.30'dan itibaren yeni dönem ve Alanya'ya yönelik hedeflerini anlatacak olan Böcek, ayrıca sıcağı sıcağına 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini de ilk kez Dim TV ekranlarında yorumlayacak. Dim'in sorularının yanısıra Alanya halkı da sosyal paylaşım siteleri ve Whatsapp üzerinden Böcek'e canlı yayında sorular yöneltebilecek.

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 11:49