Başarılı sanatçı Milad, Günaydın Alanya'da!

ASLEN azeri kökenli olan Milad, bir daha yeni bir "Son Bahar" şarkısı olan “Yarım Kalan “ ile sevenlerinin kalbine yeniden dokundu. Söz yazarı, besteci ve aranjör yetenekli ve başarılı sanatçı Milad yeni single 'ında süpriz bir ses ile feat yaptı. 18 yıldır müzik sektöründe bir çok ünlü sanatçının basın danışmanlığını yapan Funda Alkan ilk kez stüdyoya girip ve bir şarkıda vokal gerçekleştirdi. 'Yarım Kalan'ı çok beğendiğini ve kalbine dokunduğu için tesadüf söylediğini dile getiren Funda Alkan için Milad şu ifadeleri kulllandı; ''Funda inanılmaz bir ses rengine sahip ve kendisi Müjdat Gezen konservatuvarı türk müziği bölümünden mezun.Şarkım onun sesiyle bambaşka bir ruha büründü ve Eminim ki dinleyen herkes çok beğenecek" dedi.

HEM YÖNETTİ, HEM OYNADİ

Sinema filmlerini aratmayan içeriği ile yarım kalan bir aşk hikayesini anlatıyor .Video klipte Milad yanlızca oynamakla kalmadı, Onur Taşcıoğlu ile birlikte klibin yönetmenliğini de üstlendi.Milad 13 Aralık cuma günü saat 10.50'de yeni nesil kanal Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor.

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