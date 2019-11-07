Barış Kutupoğlu Günaydın Alanya'da!

PROFESYONEL olarak kendi söz ve bestelerini içeren ilk çalışmasını Barış Kutupoğlu 2016 yılında, Seyhan Müzik etiketiyle 'Sol Yanım Ol' adında single albüm olarak çıkardı.

İlk klibini Sol Yanım Ol isimli şarkısına çekerek dinleyicilerinin beğenisine sundu. Albüm sürecinde beraber olduğu başta Utku Küçük olmak üzere, Ersin Bişgen , Ali Cem Çehreli , Teoman Topcu ve Kadir Yücel ile birlikte yeni çalışmalarına hız kesmeden devam eden Barış Kutupoğlu, üçüncü single çalışmasını söz ve müziği yine kendisine ait olan " Misafir " adlı şarkısıyla Kemal Aslan müzik yapım etiketi altında dinleyicileriyle buluşturuyor. Şarkının klibi Kadir Yücel tarafından Eminönü’nün tarihi bir hanında çekildi. Misafir şarkısının düzenlemesini Ersin Bişgen, mix ve masteringe Utku Küçük tarafından yapıldı. Barış Kutupoğlu 8 Kasım Cuma günü yeni nesil kanal Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında saat 10:50'de Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya' programının canlı bağlantı konuğu oluyor.

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