Ana Haber yine çok iddialı! Cemaat krizinin perde arkası Dim TV'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Kurban Bayramı'nda yaşanan cemaat krizi tüm yönleriyle bu akşam ele alınacak. Alanya'da Cemaat'e yakınlığı ile bilinen avukat Mustafa Kula uzman haberci Alper Kutay'ın konuğu olarak yaşananların perde arkasını sadece Dim Tv izleyenlerine anlatacak. Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
ANTALYA Valiliği emri ile Antalya ve aralarında Alanya’nın da bulunduğu ilçelerdeki Süleymanlı Cemaati yurtlarının kurban kesimi ve deri toplamasının yasaklandığı iddiaları kamuoyuna adeta bomba gibi düştü. Cemaate yakınlığı Alanya'da bilinen avukat Mustafa Kula Dim Tv Ana Haber'e çıkarak yaşananları tüm çıplaklığı ile sadece Dim TV izleyenlerine aktaracak. Sakın kaçırmayın!
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE BAŞKA NELER VAR?
ALANYA'DA YAŞAYAN GAZETECİ KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ!
ALANYA'DA RUS TURİST HAVUZDA BOĞULARAK CAN VERDİ
ALANYA'DA JANDARMA KURBAN KESİM YERLERİNİ DENETLEDİ
ALANYA'DAN POLONYA'YA AVOKADO İHRACATI TAM GAZ DEVAM EDİYOR
DOĞAN BACAK AÇIKLADI: OTOBÜSLERDE FARKLI FİYAT TARİFELERİNE İZİN VERMEM
ALANYA'DA DOĞA KENTLEŞME TANIMADI
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ KEDİYE KENDİ ELLERİYLE SU İÇİRDİ
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarakveya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.