Alanya'yı TURSEM sonrasının tekerrürü mü bekliyor?

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 47. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Thomas Cook'un batışı, haftaya damgasını vurdu. Alanya turizmini, TURSEM'in iflası sonrası yaşananların bir tekerrürü mü bekliyor? TURSEM nasıl batmıştı, neler yaşanmıştı? Alanya'da turizm nasıl başladı, nasıl gelişti? Alanya'nın eski sinemaları, bir dönem Alanyasının renkli sinema anıları... Alanya'da 'Dansöz' ve 'Şort' yasakları olarak anılan olayların iç yüzü... Alanya'ya radyonun girişi nasıl oldu? Alanya çarşısındaki tek radyo nasıl ve ne karşılığında dinlenebiliyordu? Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır?

İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a

gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.