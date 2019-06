Alanya'nın vahşi dövüşlerle dolu utanç yılları Alanyaca'da

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 46. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanya'da geçen haftaya dolandırıcılık olayları damgasını vurdu. Geçmişten günümüze Alanya'da iz bırakan dolandırıcılık olayları. 19. Alanya Turizm ve Sanat Festivali sona erdi ve hala çok konuşuluyor. Alanya'da ilk festival ne zaman, kimler tarafından düzenlendi? Bu festivalde neler yaşandı? Alanya'nın en güzel plajlarından olan Ulaş'ın bir doğa harikası olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok şaşıracaksınız. Eski Alanya'da bayramlarda yerli turistler nasıl ağırlanırdı? Alanya'da deve güreşlerine ilgi neden yüksekti? Alanya geçmişten günümüze nasıl at yarışlarının merkezlerinden biri oldu? Alanya, bir zamanlar horoz dövüşleriyle ünlü bir şehir haline nasıl geldi?

Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

