Alanya Kalesi UNESCO'ya niçin kabul edilmiyor? Yanıtı Alanyaca'da 

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 48. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanya Kalesi'nde tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların üzerinde izinsiz yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle yıkıma neden olan Avusturyalının, surları altından delerek atık sularını da boşalttığı ortaya çıktı. Bu talana ilişkin ne yapılmalı? Alanya Kalesi'nin tarihçesi... Alanya Kalesi, yaklaşık 30 yıldır beklemesine rağmen niçin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıyor? Bundan sonra Alanya Kalesi'nin UNESCO'ya girişi mümkün mü? Alanya Kalesi'nde hangi bölge UNESCO'ya kabul edilebilir? Ekonomi alanında Nobel ödülü alan ilk kadın iktisatçı Elinor Ostrom'a, 1970’li yıllarda gözlemlediği Alanyalı balıkçılar nasıl ilham kaynağı oldu? KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Meğer Alanyamız kimlere ilham kaynağı olmuş geçmişte. Şimdilerde ilham değil güzelim bir şehre nasıl ihanet edilirin ipuçlarını veriyor ne yazık ki!" diyerek ne demek istedi? Bir dönem sık sık Alanya Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan emekli Binbaşı Arif Doğmuş belediyede ve şehirde nasıl askeri disiplin uyguluyordu? Arif Doğmuş'un ilginç başkan vekilliği anıları... Merhum Kemal Reisoğlu'nun Alanya'da adını taşıyan bir hukuk fakültesi açma rüyası niçin gerçek olmadı?

Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.