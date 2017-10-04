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Alanya Dim Web TV nasıl izlenir?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar 

Alanya Dim Web TV nasıl izlenir?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar 

04 Ekim 2017 Çarşamba 15:31
Alanya Dim Web TV nasıl izlenir?
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'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi 
izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Son Güncelleme: 04.10.2017 15:46
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