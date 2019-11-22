banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

DİB Erbaş Alanya’da konuştu: Sınır tanımaz iletişim tüm değerlerimizi zedeledi, insanlık ahlak krizinde

ALANYA 22.11.2019, 10:43
DİB Erbaş Alanya’da konuştu: Sınır tanımaz iletişim tüm değerlerimizi zedeledi, insanlık ahlak krizinde