Devlet Bahçeli Alanya'da 09 Aralık 2017, 17:43

​​​​​​MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli; yeni hizmet binası temel atma töreni, güneş enerji santrali (GES) açılış töreni ve 44 yeni araç-iş makinesinin dua törenine katılmak için Alanya'ya geldi

Tören alanında toplanan çok sayıda partili, "82 Musul, 83 Kerkük, 84 Alanya" dövizleri taşıdı. Vatandaşlar, Bahçeli'nin ziyaretinden dolayı çok memnun ve heyecanlı olduklarını söylediler. Törene, MHP Anamur İlçe Teşkilatı, kalabalık bir ekiple katıldı.

Tören, Bahçeli'nin alana gelişinin ardından; Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alanya Belediyesi'nin proje ve icraatlarının gösterildiği bir tanıtım filmi izletildi.

'BAHÇELİ'Yİ ALANYA'DA AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUM'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasına "Ülkemizin, devletimizin, Türk dünyasının umudu, partimizin lideri; sizi burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Yoğun gündeminiz içinde bir senede iki kez Alanya'mıza teşrif etmiş olmanız, şehrimize verdiğiniz önemi gösteriyor." diyerek başladı. Alanya'nın giderek büyüdüğünü anımsatan Yücel, "Büyükşehir yasasıyla 56 kat büyüyen şehrimizin her bölgesine, hizmetlerimizi ilmek ilmek nakşediyoruz. Yetersiz kalan, eski belediye binamızı yenilemek istedik. En son teknolojinin kullanılacağı belediye binamız, akıllı bina teknolojisiyle ve sosyal donatı alanlarıyla, bölgenin en güzel yapılarından biri olacak. Ancak bizim önceliğimiz hiçbir zaman belediye binası olmadı. Şehir, meydanlarıyla tanınır. Biz de bunlara önem verdik. Yeşil alanlarla, kültürel objelerle donatılmış, eşi benzeri olmayan bir kent meydanı kazandıracağız. Kenti, denizle buluşturacağız." dedi. Yücel, sözlerine şöyle devam etti: "Üretken belediyecilik anlayışımızın en önemli göstergelerinden biri olarak, 94 dönümlük alanıyla ülkemizin en büyük GES'ini kurduk. Temmuz ayından beri kendi elektriğimizi üretiyor, üstüne kara geçiyoruz."

'İL OMAYI ÇOKTAN HAK ETTİK'

"Yatırım bütçesi ve araç filosuyla, Türkiye'nin en gelişmiş belediyelerinden birisiyiz. Piyasanın çok altında maliyetle sıcak asfalt üretiyoruz. Şu ana kadar 200 bin kişi, teleferiğimizi kullanarak Alanya kalesini ziyaret etti. Tek tek sayamayacağım pek çok yatırımı Alanya halkının hizmetine sunduk. Hizmetlerimizle altın çağını yaşayan Alanya için, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare ediyoruz, sorunlarımızı mutabakatla aşıyoruz. Alanya'yı hep birlikte yarınlara hazırlıyoruz. Biz il olmayı çoktan hak ettik. Takdir, devlet büyüklerinindir."

'3 HİLAL ASLA İNMEYECEK'

"Sayın genel başkanım, her zaman gururla söylüyorum: Siz başımızda olduğunuz sürece Alanya'nın burçlarında 3 Hilal asla inmeyecek. Gayretimiz Alanya içindir, gayretimiz sizin içindir. Bana ve ekip arkadaşlarıma 3 yıldır verdiğiniz destekten ötürü size teşekkür ederim."

Yücel'in ardından kürsüye çıkan Bahçeli, "Yerel yönetimler, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesini içeren ilk aşamayı kapsamaktadır. Bunun için, doğru bir ölçüme, isabetli bir tespite, iyi bir plana, geniş bir çalışmaya ve hakkaniyete ihtiyaç vardır. Yoksa sonuç hüsran olacaktır. Ayrıca demokratik hassasiyetin korunmadığı yerde Allah'ın rızası olmaz, işin hayrı kalmaz. MHP'nin niyeti; önce Allah'ın, sonra da sizlerin rızasına sahip olmaktır." dedi.

İL TALEBİNE DESTEK

Bahçeli, Alanya'nın il olma talebini desteklediklerini hatırlatarak "Alanya, il olmaya hazırdır. Milliyetçi Hareket de, bu talebinizi gönülden desteklemektedir." açıklamasında bulundu.

'GES BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAK'

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde teknoloji çok ileri seviyelere ulaştığını hatırlatan Bahçeli, "Yaşanan dönüşümün hızı baş döndürücü seviyeye ulaşmışken, ilerlemek için, dönemin şartları doğru okunmalıdır. Ulaşımdan altyapı sistemlerine varıncaya kadar her alanda, bu gelişmeyi görmek mümkündür. GES ile, yurtdışına olan enerji bağımlılığımız bir nebze olsun azalacaktır. İşte bizim görmek istediğimiz, böyle projelerdir." diye konuştu.

'ALANYA'YA DOKUNAMAYACAKLAR'

"Alanya'nın büyümesine engel olanlar çıkabilir. Alanya'ya kim şaşı bakıyorsa, Türk'e hasımdır. FETÖ, PKK, YPG ve diğer unsurlar iç barışımızı bozamayacak, Alanya'nın huzuruna dokunamayacak ve bozguna uğrayacaklardır. Teminat, sizin asil duruşunuzdur."

'KUDÜS İSLAM'DIR'

"Haçlılar'a Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır. Küresel hesaplar yerle bir edilecektir. Alanya'dan duyuruyorum: Kudüs İslam'dır, emanettir, ilk kıblemizdir. Kulun bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap, kulunkinden büyüktür. Allah, bizimledir."

Bahçeli'nin konuşmasının ardından dua edildi ve gündüz gözüyle havai fişekler ve renkli sis bombası atıldı.

Toslak'taki GES açılışına da katılan Bahçeli'nin programı, 44 araç-iş makinesinin duasıyla son buldu.