Yatlara kara molası başladı

DEMRE'NİN Çayağzı Limanı'ndan günübirlik olarak Kekova'ya turist taşıyan yatlar, karaya çekilmeye başladı. İlçede, Demre Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'ne kayıtlı 42 büyük ölçekli yat bulunurken, bunun yanında bireysel olarak çalışan küçük ölçekli yatlarla birlikte toplam sayı 60'a ulaşıyor. Bu yatların büyük bölümü karaya çıkarılmaya başladı. Çayağzı Limanı'ndan sırayla kızaklara alınan yatlar, iş makinesi veya traktörlerle çekilerek, karaya yerleştiriliyor. Yazın Akdeniz'in mavi sularını süsleyen yatların hüzünlü kara molası da böylece başlıyor.

'YATLARIN BAKIMI BAŞLAYACAK'

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, "Kooperatifimize ait yatları karaya çekmeye başladık. Her gün sırayla 2 yat çekiyoruz. Çoğunluğu karaya çekildi. 4-5 yatı nöbetçi bırakacağız. Kış boyu gelen konuklarımızı Kekova'ya taşımaya devam edeceğiz. Çünkü Kekova her mevsim güzeldir. Karaya çekilen yatların bakımı başlayacak. Kooperatiften bağımsız çalışan yatların çekilmesine de yardımcı oluyoruz. Çayağzı bölgesine toplam 60- 70 yatın çekilmesini planlıyoruz. Bakımları yapılan yatları nöbetçi yatların yerine erkenden indireceğiz. Nöbetçi yatları karaya çekeceğiz" dedi.