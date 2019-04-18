Taş evlere turist ilgisi

DEMRE'YE bağlı Beymelek Mahallesi Yukarı Beymelek mevkisinde bulunan yaklaşık 150 yıllık taş evler bölgede göçebelikten yerleşik yaşama geçişin ilk yapıları olarak biliniyor. 2013 yılında dönemin Beymelek Belediye Başkanı Osman Güngör öncülüğünde, BAKA'nın desteğiyle hazırlanan bir projeyle turizme kazandırılan taş evler son 2 yıldır, batı Avrupalı ve Rus turistlerin ilgi odağı oldu. Sabah erken saatlerde Antalya'nın turizm merkezleri Side, Belek, Kundu, Konyaaltı ve Kemer'den yola çıkan turistler, Türk edebiyatının ilk köy romanı olan Nabizade Nazım'ın eseri Karabibik'in yazıldığı yer olan Beymelek taş evlere geliyor. Doğanın içinde 20 çeşit köy ürünün bulunduğu sofrada kahvaltı yapan turistler, müthiş bir doğanın içinde gezinti yapıyor, hayvanlarla oynuyor ve doğanın içinde bolca fotoğraf çekiyor. Turistler ardından da ilçedeki antik kentleri gezmek, tekneyle Kekova turuna çıkmak için taş evlerden ayrılıyor. Beymelek taş evlere Avrupalı turistleri getiren rehberler Somer Soncul ve Ahmet Çakal, "Bugün Hollandalı, İngiliz ve Belçikalı bir grupla geldik. Sürekli olarak batı Avrupalı gruplarla Beymelek taş evlere geliyoruz. Çok farklı bir turizm destinasyonu. Avrupalı konuklarımız buraya bayılıyor. Bir gün önce verdiğimiz bilgide burayı anlatıyoruz. Sabah burada kahvaltı yapmak için 3 saat aç yolculuk yapıyorlar. Buna da değiyor" dedi.