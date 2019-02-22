'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi dolayısıyla Demre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, Beymelek Mahallesi'nde farkındalık uygulaması yaptı. Ekipler, yaya ve okul geçitlerinde, kavşaklarda sürücüleri durdurarak broşür dağıttı. Sürücülere uygulama hakkında bilgi verildi, yayaların haklarını ve sürücülerin neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Trafikte yayaların önceliği olduğu, yayalara yol vermeleri gerektiği, yol vermemeleri durumunda 488 lira ceza yazılacağı sürücülere anlatıldı. Ekipler, daha sonra yaya ve okul geçitlerinde uygulama yaptı. Öğrencilere ve yayalara proje hakkında bilgi verildi. Otobüs duraklarına ve iş yerlerine afişler asıldı. Jandarma tim ekipleri, uygulamanın jandarma bölgesindeki diğer yerleşim yerlerinde devam edeceğini söyledi.