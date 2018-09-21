Okul çalışanları işe başladı

DEMRE Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Kaymakam Murat Uz'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Benli ve okullarda çalışacak 20 personel katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Murat Uz, "Devletimiz size bir iş olanağı sağladı. Bu işe yapılan mülakatla seçildiniz. Yüzlerce kişi arasından bu işe layık görüldünüz. Görevinizi yaparken işinizin kıymetini bilin. Öncelikle işinize zamanında gidin. Görev yaptınız okulda yöneticiler ve öğretmenlerle saygı içinde ilişkiler kurun. Okulda sadece işinize odaklanın. Görevinizi yapın. Göreviniz dışında başka işlere karışmayın. Görev verilen okulda çalışacaksınız. Başka mazeret üretmeyin. Unutmayın çalışacağınız okullarda öğrenim gören her çocuk sizin çocuğunuz. Göreviniz gün boyu sürecek" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun da görevli personele yapacakları işler hakkında bilgi verdi.