Kadınlara arı kovanı

DEMRE'YE bağlı Yavu Mahallesi'nde düzenlenen arı teslim törenine eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, projeye Demre'de öncülük ve aracılık eden eski Beymelek Belediye Başkanı Osman Güngör, Yavu Mahallesi Muhtarı Yaşar Palaz, İstanbul Ulus Lions Kulübü üyeleri Ayla Gürsoy, Zehra Akgöz, Şule Büyükyılmaz, eski Kaş İl Genel Meclisi Üyesi Erol Bozca, arı bağışı yapılan kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Törende Ulus Lions Kulübü Üyesi Ayla Gürsoy'un yaptığı 90 arı kovanı ve kulüp üyelerinin yaptı 10 arı kovanı olmak üzere toplam 100 arı kovanı 18 Demreli kadına hediye edildi. Ayla Gürsoy ve diğer üyeler geçen yıl da Demreli 10 kadına 50 arı kovanı bağışı yapmıştı. Böylece 2 yılda toplam 28 Demreli kadına 150 arı kovanı hediye edilmiş oldu. Arı kovanlarının büyük çoğunluğunun bağışını yapan İstanbul Ulus Lions Kulübü üyesi ve eski turizmci Ayla Gürsoy, "Demre doğası ve iklimiyle arıcılık merkezi olabilecek bir yer. Ülkemizin en büyük sıkıntısı üretim ve kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama katılmaktaki sayısının yeterli olmaması. Bu kovanlardan kadınlarımız elde edeceği balları önce çocuklarına ve ailesine yedirecek. Böylece sağlıklı nesiller yetişecek. Artan balı da satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak. Çevreye duyarlı, sağlıklı gıdaya ulaşacaklar. Kısacası kadınlarımız üretecek, üretici olacak. Ekonomik yaşama katkı sağlayacak" dedi. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Benim de en büyük hedeflerimden biri Demreli kadınlarımızı üretime katmak, onların ürettiklerini pazarlamak. Kısacası kadınlarımıza balık vermek yerine, balık tutmayı öğretebilmek. Ama benden önce çok örnek bir proje başlattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Ülkemizin buna ihtiyacı var" diye konuştu. Eski Bakan Ertuğrul Günay da "İstanbullu hanım arkadaşlarımız, buradaki kadınlarımızı üretime katmak için yola çıkmış. Rahat yaşama, gezme olanakları varken, buraya gelmeleri, böyle önemli bir proje için çaba harcamaları gerçekten onurlu bir davranış" dedi. Muğla'da özel olarak imal ettirilen arı kovanlarında hem polen biriktirebiliyor hem de bal toplanabiliyor. Törenin ardından her kadına en az 5 olmak üzere arı kovanları teslim edildi.