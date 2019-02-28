Demre Tarım Fuarı açıldı

DEMRE Belediyesi tarafından Demre Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demre Ziraat Odası'nın katkılarıyla düzenlenen Demre Tarım Fuarı'nın açılışına Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, Esnaf Odası Başkanı Mahmut Perçin, Millet İttifakı Belediye Başkanı Adayı Okan Kocakaya, AK Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi. Törende ilk konuşmayı yapan Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Demre için önemli bir fuar. Üreticilerle çiftçimizi, teknolojiyle tarımsal gelişmelerle buluşturan bir fuar. Ancak üreticiler olarak artan girdi maliyetleriyle önemli sorunlarımız var. Girdilerimiz artan kur nedeniyle yüzde 100 arttı. Devletten bir destek paketi bekliyoruz" dedi. Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Fahri Duran, "Demre'nin örtü altında önde gelen ürünü biberin yanında salkım domates. Demre'nin salkım domatesi başlı başına bir marka. Yapacağımız çalışmalarla bu marka değerini artırmalıyız" diye konuştu. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "15 yılda nereden nereye geldik. Artık seralarınızı su basmıyor. Ama buraya gelip aday olanlar bunu bilmez. Üreticinin serasını su bastığı günlerde gelip 'geçmiş olsun' demeyen biri, gelip aday oluyor" dedi. Başkan Topcu'nun bu sözleri üzerine ortam gerildi. Bazı katılımcıların alkışladığı Topcu'ya, bazıları ise tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle gerginlik kısa sürede giderildi. Başkan Topcu da sözünü bitirerek yerine oturdu. Son konuşmayı yapan ise Demre Kaymakamı Murat Uz oldu. Kaymakam Uz, şöyle dedi: "Burada hepimiz kardeşiz. Hepiniz birbirine akrabasınız. 1 Nisan'dan sonra yine burada birlikte olacaksınız. Cenazenizi birlikte kaldıracak, düğününüzü birlikte yapacaksınız. Açılışı da hep birlikte yapacağız. Bu yıl Demre'yi çok etkilemese de maalesef doğal afetlerden üreticimiz büyük zarar gördü. Devletimiz yaraları sarıyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Demre Tarım Fuarı da marka olma yolunda ilerliyor. Artık üreticimiz gelişen teknolojiye uygun üretim yapıyor. Kaymakam olarak ben üreticinin yanındayım. Kaymakam olarak üreticinin aleyhinde olan hiçbir eylemin içinde olmam, olamam. Çünkü ben sizin hangi koşullarda üretim yaptığınızı görüyorum, biliyorum. Sizin mutluluğunuz bizlerin mutluluğu." Konuşmaların ardından Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve sektör temsilcileri fuarın açılış kurdelesini kesti. Bu yıl 5'incisi düzenlenen Demre Tarım Fuarı'na aralarında fide, tohum, ilaç, gübre, sera örtüsü ve tarım alet ve makineleri üreticisi 60 firma katılıyor. Fuarda katılımcılar toplam 2 bin 300 metrekarelik alanda ürünlerini sergiliyor.