Demre'nin tarım envanteri çıkarıldı

DEMRE Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla Demre'nin tarımsal ve hayvansal verileri ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışma sonrası Demre'de 51 bin 446 dekar alanda tarımsal üretim yapıldığı belirlendi. Bu alanın 15 bin 582 dekarının sera, 14 bin 434 dekarının meyvelik, 8 bin 255 dekarında hububat ekimi yapıldığı tespit edildi. 10 bin 248 dekar alanın tarıma elverişli olduğu halde kullanılmadığı, 2 bin 726 dekar alanın nadasa bırakıldığı, 201 dekar alanın da mera olarak kullanıldığı ortaya konuldu.

ÖRTÜ ALTINDAN 455 MİLYON 964 BİN 350 LİRALIK GELİR

15 bin 582 dekar sera alanından 8 bin 187 dekarında biber, 7 bin 58 dekarında domates, 242 dekarında hıyar, 63 dekarında kabak, 19 dekarında patlıcan ve 13 dekarında muz üretimi yapıldığı belirlenen çalışmada, toplam ortalama sebze üretiminin 214 bin 554 ton, sağlanan ortalama gelirin ise 455 milyon 964 bin 350 lira olduğu tespit edildi. Demre'de 2 bin 327 dekar alanda toplam 8 bin 145 ton portakal üretimi yapılırken, sağlanan gelirin ise 8 milyon 144 bin 500 lira olduğu kaydedildi. Demre'de tüm meyve üretiminin 11 bin 10 ton, sağlanan gelirin ise 12 milyon 750 bin 444 lira olduğu belirlendi. 14 bin 434 dekar alanda meyve üretilmesine rağmen bunun 12 bin 252 dekarının bakımsız zeytinlik olması nedeniyle sağlanan gelir oldukça düşük olduğu tespit edildi. Demre'de 751 büyükbaş, 29 bin 176 küçükbaş, 10 bin 464 arı kovanı, 9 bin 851 kanatlı kümes hayvanı ve 102 tek tırnaklı hayvan varlığı bulunduğu da araştırma sonrası ortaya konuldu. İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Mustafa Işık, "Ekiplerimiz uzun ve yorucu bir çalışma sonrası Demre'nin tarımsal verilerini net biçimde ortaya çıkardı. Tarım yapılan alanlar, seralar, portakal bahçeleri ve diğer veriler tek tek incelenerek net biçimde ortaya koyuldu. Seralarda yapılan üretim ve gelir miktarı, hangi serada hangi ürünün üretimi yapıldığı bilgisi yıldan yıla değişebilir. Ancak şu andaki sera miktarı net. Her yıl yeni kurulan sera miktarı da izlenecek. Yeni yapılan seralar buna eklenecek. Demre'nin tarımsal ve hayvansal üretimi sürekli olarak net verilerle ortaya konacak. Yaptığımız bu çalışmayla Demre'nin tarımsal üretimiyle ilgili bilgi kirliliği ortadan kalkacak" dedi.