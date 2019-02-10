Demre'nin 'Sıhhiye Osman'ı yaşamını yitirdi

1923 yılında doğan Osman Genç, Demre'nin ilk eğitim gören gençlerinden biriydi. 1940 yılında Aksu Köy Enstitüsü'ne giren Osman Genç, sağlık memurluğu bölümüne ayrılarak İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne gitti. 1945 yılında İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'nden sağlık memuru olarak mezun oldu. Aynı yıl Kaş'a bağlı Kasaba Köyü'ne sağlık memuru olarak atandı. Orada 2 yıl görev yaptıktan sonra, Demre'ye sağlık memuru olarak atandı. 1982 yılında emekli olan Osman Genç, tek doktor olduğu yıllarda Demre ve çevresinin doktoru gibi görev yaptı. Halk arasında 'Sıhhiye Osman' olarak tanınan Osman Genç, sağlık sorunu olan herkesin yardımına koşmasıyla tanınıyordu. Evli ve 3 çocuk babası olan, aynı zamanda iki dönem Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in babası olan Osman Genç, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Demre'deki aile mezarlığında toprağa verilen Osman Genç'in cenazesine eski Antalya Milletvekili Mehmet Baysarı, Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu katıldı.