Demre'de temizlik kampanyası

DEMRE Belediyesi'nin temizlik kampanyası ilçenin dünyaya açılan penceresi Çayağzı Limanı yolundan başlatıldı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya da belediye ekipleriyle temizlik çalışmasına katılarak, çöp topladı. Ekipler öğleden sonra Çayağzı Limanı ve çevresiyle Çayağzı Plajı'nda temizlik yaptı. İki bölgede de tonlarca çöp toplandı. Toplanan çöpler, kamyonlarla depolama noktasına taşındı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Turizm Haftası içindeyiz. İlçemize her gün binlerce turist gelmeye başladı. Gelen konuklarımızı temiz bir çevrede karşılamak istiyoruz. Bu nedenle ilçemizde uzun süreli bir temizlik kampanyası başlattık. Kampanyayı, Demre'mizin dünyaya açılan penceresi olan, Demre'ye gelen turistlerin hemen hemen tamamının Kekova turuna çıktığı Çayağzı bölgesinde başlattık. İlk gün tonlarca çöp topladık. Bu kampanya tüm sahillerimizde ve ilçe merkezimizde devam edecek" dedi.