Demre'de İlköğretim Haftası kutlandı

DEMRE Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen törende Yunus Emre İlkokulu'nun hazırladığı program sunuldu. Programa Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutanı Teğmen Oğuz Doğan, Emniyet Müdür vekili Ali Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler gösterilerini sundu ve şiirler okudu. İlköğretim Oratoryosunun sahnelendiği programda öğretmen Yusuf Şimşek'in bağlaması eşlik ettiği koro tarafından kısa konser verildi. Ront gösterilerinin ardından 5. sınıfa geçen bir öğrenci 1. sınıftaki bir öğrenciye bayrak teslimi yaptı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, eğitimdeki hedefleri anlatan bir konuşma yaptı. Kaymakamı Murat Uz, "Eğitim hizmeti devletin en önemli görevidir. Devletin görevi fiziki alt yapıyı hazırlamak, öğretmen yetiştirmektir. Öğrencileri yetiştirmek eğitimcilerin görevidir. Öğrencilerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceğini güvence altına almış oluruz. Eğitimde başarı öğretmen, öğrenci, veli gerekirse biz yöneticilerin işbirliği ile gerçekleşir. Bu işbirliğini sağlayamazsak eğitimde başarılı olamayız. Eğitimde sorunların üstünü örtmeyin. Sorunlara çözüm üretin. Çözülemeyen sorunlarda bize gelin. Birlikte çözüm üretelim" dedi. Programın sonunda Yunus Emre İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencileri bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek ve hediyeler verdi.