Demre Belediyesi'nden evde sağlık hizmeti

DEMRE Belediyesi tarafından başlatılan 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için evde sağlık hizmeti başlatıldı. Proje kapsamında, bir hayırsever tarafından bağışlanan araç dizayn edildi. Bir hemşire, bir hasta bakıcı olmak üzere iki kişilik ekip oluşturuldu. Ekip, evlerde sağlık hizmeti vermeye başladı. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu yaptığı açıklamada, "Bir hayırsever vatandaşımız evde engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hizmet vermek koşulu ile araç bağışladı. Biz de iki kişilik sağlık ekibi oluşturarak evde sağlık hizmeti vermeye başladık. Evde hastalarımıza bir hemşirenin verebileceği sağlık hizmetini veriyoruz. Gerektiğinde ekip eşliğinde hastaneye muayene ve tedavi için götürüyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidererek, yaşam kalitelerini artırmayı, yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu konuda ihtiyacı olan her vatandaşımız belediyemize telefon ederek hizmet alabilir" dedi.