Boş arazide parçalanmış araç bulundu

Demre'de boş arazide parçalanmış halde terkedilmiş hafif ticari araç bulundu.

Boş arazide parçalanmış araç bulundu
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BEYMELEK Mahallesi D- 400 karayolunun Demre - Finike bölümünün kuzeyindeki boş arazide, vatandaşlar tarafından parçalanmış halde hafif ticari araç bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede aracın, tüm kapıları, motor kaputu, bagaj kapağı, motor parçalarının söküldüğünü belirledi. Kazaya karışmadığı belirlenen aracın plakalarının da olmadığı belirledi. Dört lastiği sağlam olan aracın motor şase numarasından bir şirkete ait olduğu ve üzerinde haciz bulunduğu belirlendi.

Araç incelemenin ardından jandarma tarafından yedimin otoparkına teslim edildi.

Araç kim ya da kimler tarafından araziye bırakıldığı araştırılıyor.

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