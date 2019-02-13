Ailemle Okuyorum projesi toplantısı yapıldı

DEMRE'de eğitim öğretim yapan Karabucak İlkokulu'nun 1. sınıf öğretmeni Keziban Atılgan, sınıfında öğrenim gören öğrencilerin anneleri için 'Ailemle Okuyorum' projesini yaşama geçirdi. 21 öğrenciden 20'sinin annesinin katıldığı projede, öğretmen Keziban Atılgan ve anneler birlikte kitap tespit ediyor. Bu kitaptan 21 adet satın alınıyor ve 20 gün içinde tüm anneler kitabı okuyor. Belirlenen bir günde kitabı değerlendirme toplantısı düzenleniyor. Herkes kitap hakkındaki düşüncelerini söylüyor, notlar alınıyor. Bu toplantıda bir çocuk kitabı tespit ediliyor. Çocuk kitabı bir gün sınıfta anneler tarafından öğrencilere okunuyor. Kitap anneler ve öğrenciler tarafından drama olarak canlandırılıyor. Projeyle öncelikle annelere okuma alışkanlığı kazandırarak, annelerin çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamaları amaçlanıyor. Anneler ilk olarak Özgür Bolat'ın 'Beni Ödülle Cezalandırma', ikinci olarak Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' adlı kitabını okudu. Bundan sonra Sinan Akyüz'ün 'İncir Kuşları' ve Gary Chapman'ın 'Çocuklar İçin Beş Sevgi Dili' adlı kitaplarını okuyacak annelere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun da Christy Brown'un 'Sol Ayağım' adlı kitabı 21 adet satın alarak hediye edecek. Projenin ikinci değerlendirme toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Karabucak İlkokulu Müdürü Özgür Yalaz, projeyi yürüten öğretmen Keziban Atılgan ve 20 annenin katılımıyla yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, "Hepimiz okumak zorundayız. Sizler okuyun. Çocuklarınıza da okutun. Birlikte okuyun. Birlikte başarınızı artırın" dedi.