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Delaanlılar löküs arabalara biniyoru

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

16 Ekim 2017, 00:13

BİLADER, hayıladır benim cava boolu booluverir. Ananıncıg, kaç sefir asvaltın ortasında istob eddi, ter gıçımdan çıgdı fites pompalarkana. Zor çalışdırdım, hazır gelene geçene de malamad oldum. "Heralda biyerinde bi ayarsızlıg var" deyi sabaala sanayideki motur tamircisi Guduret'e bi götüreen dedim. Gene çalışmadı, bereket benim evin ora yokuş da. Aşşa dooru salaragdan çalışdırdım. Kafama tası dagdım, çevreyolundan aarı sürdüm. Yanımdan hemene löküs löküs cipler, arabalar geçiyoru. Hepiciinde bi delaanlı var, oturur. Kiminin yaşı ta 20 yog. Enginlerin, engi arabaları çalışıb gazanıb da alma şansları yog. Ben bile 50 senedir çalışırım, etim tenim daada daşda galıyoru emme gara cavanın içine benzin gatarkana bile ciyerimi ovalaayom parasızlıgdan. Enginleri görünsüre

aglıma ninemin bi lafı geldi. Iramedliye çocukana "Ay nine, her zaman fasil fisil yeyoz. Hemene fasille, badılcan bişiriyorsunuz. Et yemee yog mu?" deyi sorduumda "Oğlum, gazan da ye, özen de ye, ırafda sıçan dolması var, uzan da ye" derdi. Hindi engi çocuglar engile löküse alışıyoru, bobaları enginleri zora da alışdırsın. Paranın gıymatını, para gazanmanın zolluunu ööretsinler. Deelise ikiüün sona bobaları öldüünde engi çocuglar zavada o paraları yer bitirirler. Ondan soona da dımdızlag galıllar. Benden deevermesi. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

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