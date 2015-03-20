Mutfakta kolaylık sağlayan 7 yöntem

MUTFAĞINIZ çabuk dağılıyor ve istediğiniz gibi hareket edemiyor musunuz? Mutfakta kolaylık sağlayan yöntemlerimizi uyguladığınızda, gerçekten işlerinizin hafiflediğini ve mutfağınızın hep düzenli olduğunu göreceksiniz.
İŞ PLANI ÇIKARIN
İşe başlamadan önce kendinize uygulayabileceğiniz gerçek bir iş planı çıkarın. Mutfak dolaplarından işe başlamak diğer alanları düzenlemek için zemin oluşturur. İlk adımı attıktan sonra çekmece içlerini, takımı bozulmuş ve artık kullanmadığınız tabakları, tezgâh üzerinde durup yer işgal eden elektrikli ev aletlerini düzenleyebilirsiniz.
TAMAMEN ELDEN GEÇİRİN
Bakliyat, şeker, çay gibi besinlerin bulunduğu mutfak dolabınıza düzen getirmek için tezgâhın üzerini tamamen boşaltın. Dolabın içinde ne varsa tezgâhın üzerine çıkarın. Tarihi geçmiş, güvelenmiş, bozulmuş gıdaları çöpe atın. Kalan sağlam yiyecekleri kullanım sıklığına göre sınıflandırın. Az kullandıklarınızı dolabın arka tarafına çok kullandıklarınızı ön tarafa yerleştirin. Böylece her aradığınızda kavanoz indirip kaldırmak zorunda kalmazsınız ve dolabınız hemen dağılmaz.
DÜZENLEMEYİ ŞİMDİ YAPIN
Sık kullandığınız yiyecekler için dolapta ayıracak yeriniz yoksa tezgah üzerinde yer açın. Kullanılmayan elektrikli ev aletlerini dolaba ya da duvara yaptıracağınız rafların üzerine istifleyin. Her bir yiyecek grubunu kategorilerine ayırın. Makarna, şeker, konserve, çay, kahve, nohut, pirinç gibi yiyecekleri birbiriyle uyumlu şekilde yerleştirin. Örneğin şekerin yanında kahve ya da çay kavanozunu, konservenin yanında pirinç kavanozunu yerleştirin.
KAVANOZ KULLANIN
Çay, kahve gibi malzemeleri kapaklı cam kavanoz içinde saklayın. Böylece her aradığınızda içinde ne olduğu kolayca görebilir ve tazeliklerini koruyabilirsiniz.
YERLEŞİM ÖNEMLİDİR
Şık görünümlü cam kavanozları dolap içinde ve tezgah üzerinde oluşturabileceğiniz bir köşede kullanabilirsiniz. Eğer tezgahın bir köşesinde kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka sık kullandığınız yiyecekleri bu kavanozlarda saklayın. Her an elinizin altında bulunması mutfak dolabının dağılmasını önler ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
VAKUMLU KUTULARDAN YARDIM ALIN
Makarnalarınızı yerden tasarruf etmek ve tazeliğini korumak için şeffaf vakumlu kutularda muhafaza edebilirsiniz. Kutuları üst üste yerleştirmek dolapta ekstra alan yaratır ve şeffaf olması aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar.
BİR LİSTENİZ OLSUN
Mutfak dolabınızın üzerine içindekiler başlıklı bir liste oluşturup asabilirsiniz. 1 kg pirinç, 2 paket makarna gibi. Her kullandığınız yiyeceğin listedeki ismini çizin. Böylece neye ihtiyacınız var kolayca takip edebilirsiniz.
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İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 20.03.2015 17:49