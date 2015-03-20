dekorasyonda renk seçmenin püf noktaları

BİR mekanı olduğundan daha büyük ya da küçük algılamamızı; daha sıcak ve huzurlu hissetmemizi sağlayan renkler, ruh durumumuzu ve mekanları algılayış şeklimizi etkiliyor. Artık dekorasyonda kurallar bir yana atılıp, çok daha özgür bir bakış açısıyla mekanlar dekore edilse de renklerin uyumu her zaman temel bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir mekanda kullanılacak renkleri seçmeden önce, renkleri tanımak ve etkilerini bilmek gerekiyor. Şimdi gelin gökkuşağında bir yolculuğa çıkalım, renkleri tanıyalım. Uyumlarına bir göz atalım.

ANA RENKLER

Renk skalası en genel haliyle sarı, kırmızı, turuncu, mavi, yeşil, mor, lacivert olarak 7 renkten oluşuyor. Bunların 3'ü ana renk, 4'ü ise ara renkler. Doğada temel olarak tek başlarına bulunan kırmızı, sarı ve mavi ana renkler olarak sınıflandırılıyor. Bu renkler, başka renkleri karıştırılarak bulunmuyor.

ARA RENKLER

Ana renkleri birbirine karıştırarak bulunan renklerse 'ara renkler' olarak adlandırılıyor. Formülü şöyle:

Sarı + kırmızı= Turuncu

Sarı + mavi= Yeşil

Mavi + kırmız ı= Mor. Mor rengi bulmak için mavi ve kırmızı eşit oranda karıştırılır. Kırmızısı çok olursa erguvan, mavisi çok olursa lacivert elde edilir.

Doğaya dikkatlice bakınca birçok rengin kırmızı, sarı ve mavinin farklı karışımları ve tonları olduğunu göreceksiniz. Siyah ve beyaz ise tamamen güneş ışınlarının yansıma biçimiyle ilgili. Işığı yansıtmadan tamamen emen cisimler siyah görülürler, yansıtan cisimlerin rengi ise beyaz olarak algılanır.

ZIT RENKLER (KONTRAST)

Zıt renkler birbirlerini tamamlar ve yan yana kullanıldıklarında yandaki resimde olduğu gibi mekana da canlılık katarlar. Bunun doğada da örneklerine her gün rastlarız aslında. Yeşil yapraklı kırmızı bir gül, ağaçlar arasında kırmızı çatılı bir ev, güneş batımı mavisinin içinde turuncu güneş gibi…

RENK ÇARKI

Renk çarkı mavi, kırmızı ve sarı olmak üzere üç ana renkten yola çıkar. Bu çarkta yan yana ve karşılıklı gelen renkler uyumlu kombinasyonlar oluşturur.

SOĞUK VE SICAK RENKLER

Renk kartelası, şiddetlerine ve genel olarak insan üzerinde oluşturduğu ruhsal etkiye göre 'sıcak' ve 'soğuk' olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımın temelinde bize ateşi ve sıcaklığı hatırlatan renklerle; sakinlik hissi verenleri kategorize etmek yatar. Enerji veren, yoğun, canlılık hissi uyandıran sıcak renklerin başında sarı gelir. Güneşin rengi sarı, renklerin en sıcağı, aydınlığı ve dışa dönük olanı. Umut duygusu taşır, toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı bulunur. Tüm dünyada taksilerin sarı olması tesadüf değil aslında. Kırmızı ve turuncu da en güçlü sıcak renklerden. Maviden mora kadar uzanan renk skalası ise soğuk renkleri temsil eder ve insanda sakinlik hissi uyandırır.

DOĞRU RENK SEÇİMİ NASIL YAPILIR?