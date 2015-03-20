Dekorasyonda kırmızı nasıl kullanılır?

KIRMIZI , dekorasyon için ilk başta çok iddialı bir renk olarak düşünülse de, uygun renk ve objelerle harika sonuçlar doğuruyor. Hemen burun kıvırmayın! Önce, Portakal’ın kırmızı dekorasyon önerilerine göz atın.

KIRMIZI BİR ARKA PLAN YAPIN

Evinizin herhangi bir duvarını kırmızıya boyayıp mekana renk katabilirsiniz. Kırmızı duvarınıza asacağınız küçük tablolar ve siyah-beyaz aile fotoğraflarınız oldukça şık görünecektir.

KIRMIZIYI MUTFAKTA KULLANIN

Bembeyaz bir mutfağa en çok yakışan renklerden biri şüphesiz kırmızı. Sizin de böyle beyaz tonlarının hakim olduğu bir mutfağınız varsa, kırmızı bir perde, kırmızı küçük mutfak aksesuarları ve kırmızı havlular mekanınıza çok yakışacaktır.

KIRMIZI, MOTİVASYONU ARTIRIR

Beyazın huzur veren tonlarıyla kırmızının cazibesinin birleştiği bir home office (evden çalışma), çalışmak için ideal. Ayrıca çalışma alanınızda kullanacağınız kırmızı renk tonları işinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur, emin olun.

KLASİK TARZINIZI KIRMIZIYLA MODERNLEŞTİRİN

Parlak kırmızı tonlarını klasik tarzdaki evinizde kullanmaktan korkmayın. Kırmızı, klasik tarzdaki dekorasyona her zaman modern bir hava katar.

KONTRAST OLUŞTURUN

Mavi, bej ve kırmızı tonlarıyla harika bir kontrast oluşturabilirsiniz. Mavi ve bej bir koltuk, kırmızı perdeler ve beyaz dekorasyon objeleri bir araya geldiğinde, ortama şık ve modern bir görünüm kazandırır.

ROMANTİK BİR HAVA KATIN

Kırmızı denince akla ilk gelen kelimeler: Aşk ve romantizm. Yatak odanıza romantik bir hava katmanın en güzel yolu, yatağınızın üzerine kırmızı bir cibinlik asmaktan geçer..

KIRMIZIYLA AÇILAN BİR BAHÇE KAPISI

Güzel bahçenizi daha canlı hala getirmek isterseniz, kırmızı bir kapı tam size göre! Kırmızıya boyayacağınız ahşap kapı, bahçenizin en can alıcı noktası olacak.

BEYAZ MUMLAR VE KIRMIZI

Dekorasyon objeleri arasında kuşkusuz en çok kullanılan, mumlar. Beyaz, zarif mumlar ve kırmızı-beyaz çizgili minik taşlar birlikte çok zarif bir görüntü oluşturmuş. Siz de evinizde bu tip objeleri bir araya getirip uyumu yakalayabilirsiniz.

KIRMIZIYI BALKONUNUZA TAŞIYIN

Klasik balkon mobilyalarınıza kırmızı tonlarındaki minderler yerleştirin. Sıcak yaz akşamlarının tadını balkonunuzda canlı renkler içinde çıkarın.

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