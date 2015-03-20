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Dekorasyonda kırmızı nasıl kullanılır?

Aşkın ve tutkunun rengi kırmızıyı evinizde kullanmaya ne dersiniz? Portakal ekibinin ev dekorasyonunda kırmızıyı nasıl kullanmanız gerektiğine dair çok özel önerileri var

Dekorasyonda kırmızı nasıl kullanılır?

Aşkın ve tutkunun rengi kırmızıyı evinizde kullanmaya ne dersiniz? Portakal ekibinin ev dekorasyonunda kırmızıyı nasıl kullanmanız gerektiğine dair çok özel önerileri var

20 Mart 2015 Cuma 18:20
Dekorasyonda kırmızı nasıl kullanılır?
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KIRMIZI, dekorasyon için ilk başta çok iddialı bir renk olarak düşünülse de, uygun renk ve objelerle harika sonuçlar doğuruyor. Hemen burun kıvırmayın! Önce, Portakal’ın kırmızı dekorasyon önerilerine göz atın. 
KIRMIZI BİR ARKA PLAN YAPIN
Evinizin herhangi bir duvarını kırmızıya boyayıp mekana renk katabilirsiniz. Kırmızı duvarınıza asacağınız küçük tablolar ve siyah-beyaz aile fotoğraflarınız oldukça şık görünecektir.
KIRMIZIYI MUTFAKTA KULLANIN
Bembeyaz bir mutfağa en çok yakışan renklerden biri şüphesiz kırmızı. Sizin de böyle beyaz tonlarının hakim olduğu bir mutfağınız varsa, kırmızı bir perde, kırmızı küçük mutfak aksesuarları ve kırmızı havlular mekanınıza çok yakışacaktır.
KIRMIZI, MOTİVASYONU ARTIRIR
Beyazın huzur veren tonlarıyla kırmızının cazibesinin birleştiği bir home office (evden çalışma), çalışmak için ideal. Ayrıca çalışma alanınızda kullanacağınız kırmızı renk tonları işinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur, emin olun.
KLASİK TARZINIZI KIRMIZIYLA MODERNLEŞTİRİN
Parlak kırmızı tonlarını klasik tarzdaki evinizde kullanmaktan korkmayın. Kırmızı, klasik tarzdaki dekorasyona her zaman modern bir hava katar.
KONTRAST OLUŞTURUN
Mavi, bej ve kırmızı tonlarıyla harika bir kontrast oluşturabilirsiniz. Mavi ve bej bir koltuk, kırmızı perdeler ve beyaz dekorasyon objeleri bir araya geldiğinde, ortama şık ve modern bir görünüm kazandırır.
ROMANTİK BİR HAVA KATIN
Kırmızı denince akla ilk gelen kelimeler: Aşk ve romantizm. Yatak odanıza romantik bir hava katmanın en güzel yolu, yatağınızın üzerine kırmızı bir cibinlik asmaktan geçer..
KIRMIZIYLA AÇILAN BİR BAHÇE KAPISI
Güzel bahçenizi daha canlı hala getirmek isterseniz, kırmızı bir kapı tam size göre! Kırmızıya boyayacağınız ahşap kapı, bahçenizin en can alıcı noktası olacak.
BEYAZ MUMLAR VE KIRMIZI
Dekorasyon objeleri arasında kuşkusuz en çok kullanılan, mumlar. Beyaz, zarif mumlar ve kırmızı-beyaz çizgili minik taşlar birlikte çok zarif bir görüntü oluşturmuş. Siz de evinizde bu tip objeleri bir araya getirip uyumu yakalayabilirsiniz.
KIRMIZIYI BALKONUNUZA TAŞIYIN
Klasik balkon mobilyalarınıza kırmızı tonlarındaki minderler yerleştirin. Sıcak yaz akşamlarının tadını balkonunuzda canlı renkler içinde çıkarın.
MERAK UYANDIRIN
Evde fazla eşyaları ortadan kaldıran gömme dolaplar hayat kurtarıcıdır. Evinizde gömme dolap varsa, resimdeki gibi duvarla birlikte onu da kırmızıya boyayın. Böylece, fonksiyonel dolabınız artık daha özel bir görünüm kazanmış olur.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 17:31
Anahtar Kelimeler:
dekorasyonda kırmızı kullanılır
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