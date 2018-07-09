Yaptığına pişman olmuş

BİR ara sevgilisinin arkadaşıyla yakınlaşan genç adam, aradan geçen bir kaç günden sonra sevgilisinin arkadaşı ile görüşmeye başlamış. Zamanla genç kızdan hoşlanan ve bu genç kız uğruna sevgilisini terk eden genç adam, aynı kızla mini bir de tatile çıkmış. İkili terk edilen genç kız ile de bu sebepten dolayı uzun bir süre görüşmemişler. Aradan geçen uzun bir zamandan sonra ayrılan genç sevgililer bugünlerde ayrı ayrı takılırken, genç adam alkollü olduğu bir akşam kalbini kırdığı eski sevgilisine bir özür mesajı atmış. Genç kızın soğuk cevabına karşı ümidini yitirmeyen genç adam, "Ben sana çok ayıp ettim, ne desen haklısın" demiş. Bir taraftan da, "Her insan hata yapar. Bak gör sen beni affedeceksin" diyerek genç kıza baskı yapan genç adam, yakın çevresine, "Ama bugün ama yarın mutlaka beni affedecek" diyormuş.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:10