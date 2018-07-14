30'lu yaşları da geride bırakan bu genç adam, geride kalan yıllarda evlenmeye vakit bulamamış. Kalabalık bir ailenin en küçük ve tek erkek evladı olarak yetiştirilen bu genç adam, çok sayıda ablası olduğu için biraz da narin büyümüş. Arkadaşları tarafından zaman zaman "Birader sen de kız gibisin hemen korkuyor, darılıyor, ağlıyorsun" diyerek dalga geçilen genç adamı, son zamanlarda evlilik telaşesi sarmış. Bir türlü aradığı sevgiliyi bulamayan, ablaları ve annesinin bulduğu kısmetleri de beğenmeyen bekar genç, evli olan bütün arkadaşlarının eşli buluşmalarına artık çağırılmamaya başlanmış. Bu durumdan dolayı derhal evlenme kararı alan genç adama ise yakın dostları, "Birader aslına bakarsan senin yanında bir şey konuşulmuyor. Herkes artık seni iyi tanıyor. Bu yüzden sana kız vermezler. Her yerin ayrı oynuyor" demişler.