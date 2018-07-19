Kime niyet, kime kısmet 

Alanya'nın tanınmış gençlerinden birisi platonik olarak aşık olduğu bir kıza sürpriz yapmak istemiş ve kocaman bir buket çiçek göndermiş

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Kime niyet, kime kısmet 
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NOT kağıdına kendi ismini de yazdırmayan genç adam, çiçeği alacak olan kişinin kendisi olduğunu bileceğinden eminmiş. Böylelikle genç kızın kalbini çalacağını düşünen genç adam, aynı günün akşamında büyük bir şok yaşamış. İsimsiz çiçeği alan genç kız, çiçeği kendi sevdiği erkeğin gönderdiğini düşünüp teşekkür mesajı atmış. Mesaja bir anlam veremeyen diğer genç adam ise çiçeği kendisi göndermiş gibi yapmış. Daha sonra genç kız ile buluşarak romantik bir akşam yaşayan genç adam gece boyunca hiç bozuntuya vermemiş. Bu ikiliyi bir eğlence mekanında, hem de kendi aldığı çiçeklerle gören platonik genç ise hayatının en kötü gününü geçirmiş. 

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