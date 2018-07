ÖNCEDEN motorla gezen, mütevazı bir hayat süren beyefendi, cebe para girince farklı şekillere bürünmüş. Önce kendisine son model bir araba alan beyefendi, daha önce önünden bile geçmediği barların müdavimi oluvermiş. Girdiği her ortamda "Bugün bunu aldım, yarın şunu alacağım. Hafta sonu şuraya, önümüzdeki ay falanca yere gideceğim" gibi gereksiz laflar ederek çevresindekilere hava attığını sanan beyefendi, aslında çevresindeki arkadaşlarını kendisinden uzaklaştırmaya başlamış. Sebebi ise her ortamda görgüsüz davranışlar sergilemesiymiş. Bu durumun itici bir hal aldığının farkında olmayan sonradan görme beyefendi, paranın her kapıyı açacağını düşünse de, yakın arkadaşları, "Böyle giderse bununla muhabbeti keseriz. Değilse girdiğimiz her ortamda patavatsızca bizi rezil edecek. 'Görmemişin bir oğlu olmuş, tutmuş şeyini koparmış' deyimi tam olarak da uyuyor buna" diyorlarmış.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 17:20