25 yıllık arkadaşını ekmiş

BİRLİKTE davetli oldukları bir organizasyonda keyifli saatler geçiren genç tüccar, eğlencenin gece de devam etmesi için yakın arkadaşlarını gece bara davet etmiş. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan meslektaşının gelmemesi için diğer arkadaşlarını da ayartan ve "O kılıbığı çağırmayalım. Sonra yenge başımıza çorap örmesin" diyen genç tüccar, organizasyonun hemen ardından yakın arkadaşları ile birlikte 25 yıllık arkadaşını da ekerek popüler bir barın yolunu tutmuş. Ekildiğini anlayan diğer beyefendi ise, "Herkes eksik yanlarını tamamlar. Biz zamanında çok gezdik barlarda sazlarda. Gidemeyen arkadaşlar son zamanlarda çok gider oldular. Evli evinde gerek" diyerek ekildiği için hiç de can sıkmamış.

