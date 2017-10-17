Cumartesi'ye dikkat!

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dev bir projeyi daha Alanya'ya kazandırıyor.
Alanya'nın çöp çilesini tarihe gömecek olan Katı Atık Tesisi’nin temeli, 21 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Türkler Mahallesi'nde atılıyor.
Törene, onca yoğun programına rağmen, Alanya'nın Türkiye'de ve dünyada gururu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geliyor.
Sayın Bakan ve Menderes Başkan, el ele verip Alanya'yı çöp çilesinden kurtaracak olan, üstelik Alanya'nın çöpünden elektrik üretip atık malzemeleri değerlendirecek olan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni Alanya'ya kazandıracaklar.
Alanya'ya yapılan 56 milyon TL'lik battı çıktının projesini çizdiren, iki yağmurda felç olan altgeçitler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Menderes Başkan, bu dev projeyle eminim Alanyalıların gönlünde yeniden taht kuracaktır.
Alanya Belediyesi'ni Yumru Tepesi'ne çöpü taşımaktan kurtaracak olan tesis, kışın 300 bin, yazın 1 milyonu geçen nüfusa sahip Alanya'yı da büyük bir yükten kurtaracak.
Başta Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, emeği geçenlerden, Alanya için taş üstüne taş koyanlardan Allah bin kere razı olsun.
Bu arada...
Aynı gün saat 16.30'da Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümü kutlaması, ayrıca Alanya'nın yeni kanalı Dim Web TV'nin açılış töreni de gerçekleştirilecek.
Alanya medyasının amiral gemisi olan Yeni Alanya'nın bağlı bulunduğu Dim Medya A.Ş.'nin patronu Mehmet Ali Dim ve çalışanları olarak bu anlamlı günde, konum olarak eski ama görüntü olarak tamamen yenilenen mekanımızda; Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen ağır konuklarımızın yanı sıra siz değerli Alanya halkını en iyi şekilde ağırlamak için bekliyor olacağız.
Bitti mi?
Elbette bitmedi.
O günün gecesinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2016 Medya Başarı Ödül Töreni, Alanya'nın en güzel turistik tesislerinden biri olan, yeni düğün salonu konsepti ile emsallerine kısa sürede fark atan Lonicera Otel'de gerçekleştirilecek.
AGC üyelerinin ve seçkin konukların davetli olduğu gecede ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne alacak, konuklara ve medya çalışanlarına yine muhteşem bir gece yaşatacak.
Kısacası, Cumartesi günü Alanya'da çok güzel şeyler olacak.
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KARAYOLLARI KAVŞAK VERMİŞ
Dün "Eyyy Karayolları Bölge Müdürlüğü" diye girizgah yapıp epeyce atarlanmıştım.
Demiştim ki...
Evimize giden yolu, "Yeni çevreyolu yapılıyor" gerekçesiyle Hacı Baba Caddesi'nden itibaren kapattınız, "Hizmettir" dedik, sesimizi çıkarmadık.
Kipa Alışveriş Mağazası'ndan Hacı Baba Mezarlığı'na giden yolu felç ettiniz, "Vardır büyüklerimizin bir bildiği" dedik, gıkımız çıkmadı.
"Yolu Ekim ayının sonunda tamamlayacağız" dediniz, ona da "Eyvallah" dedik.
Lakin...
Hacı Baba Mezarlığı'nın kuzeyinde ikamet eden yüzlerce vatandaştan biri olarak soruyorum: "Çevreyolunu açtığınızda evimize ulaşmak için bize kavşak verecek misiniz?"
Dün böyle demiştik.
Bugün de şunları diyelim, müsaade isteyelim...
Meğer; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bölge halkının haklı serzenişi üzerine devreye girmiş, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış, kavşak için onay çıkmış.
Oba Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürel ve Çıplaklı Mahallesi Muhtarı Mümin Topal dün Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’i makamında ziyaret etmese, konu açılmasa, haberimiz olmayacaktı.
Sayın Bakan'a, Menderes Başkan'a, Hüseyin Güney'e ve muhtarlara teşekkürler...
Şimdi kafama takılan diğer soruya geçiyorum...
"Sahi, bu kavşak tam olarak nereye yapılacak?"