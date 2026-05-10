​Antalya’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde devam eden bir soruşturma üzerinden kamuoyunda kendisiyle ilgili oluşturulmaya çalışılan tartışmalara yazılı bir açıklamayla cevap veren Dr. Tuba Vural Çokal, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüğünün altını çizen Çokal, "Açık şekilde ifade etmek isterim ki bahsi geçen süreçlerle ilgili şahsımın herhangi bir bilgisi, ilgisi ya da yönlendirmesi bulunmamaktadır. Kamu görevinin de siyasetin de şahsî nüfuz alanı değil, millete hizmet sorumluluğu olduğuna inandım ve bu anlayışla hareket ettim" dedi.

​KURUMSAL DENETİM MEKANİZMALARI AÇIKTIR

​Kamu kurumlarının şeffaf ve dijital denetim sistemleriyle yönetildiğini hatırlatan Çokal, mali hareketlerin ve kurumsal süreçlerin her an takip edilebilir olduğunu belirtti. Yürütülen soruşturmanın bağlamından koparılarak kendisine yöneltilmesinin kasıtlı olduğunu ifade eden Milletvekili Çokal, "Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kamu kurumlarının uzun süredir dijital denetim sistemleriyle çalıştığı bilinmektedir. Buna rağmen yürüyen bir soruşturma üzerinden şahsımın ismini tartışmanın merkezine çekmeye yönelik çabalar, hukukî hassasiyetten çok algı oluşturmaya dönük bir yaklaşım görüntüsü vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

​GAZETECİLİK İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR

​İsminin ve fotoğraflarının haberlerde kasıtlı bir şekilde kullanılarak algı yaratıldığını savunan Çokal, basın etiği vurgusu yaptı. Hedef gösterilmeye çalışıldığını belirten Çokal, "Yapılan haberlerde ismimin büyük puntolarla ve fotoğraflarımla birlikte kullanılması, ardından metin içerisinde küçük ifadelerle 'iddia edildi' şeklinde geçiştirilmesi ya da olayın doğrudan şahsımla ilgisi bulunmamasına rağmen çevrem üzerinden ilişki kurulmaya çalışılması gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu taşıyan basın anlayışının, ima ve çağrışımlarla kişileri hedef haline getiren yöntemlerden uzak durması gerekir. Şahsımı hedef alan gerçek dışı ithamlar, yanıltıcı yayınlar ve itibar zedelemeye yönelik her girişim hakkında gerekli hukukî süreçleri başlattığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

