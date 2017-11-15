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Çiyin çiyine olalım

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

15 Kasım 2017, 00:38

BİLADER engi şeer gari böyüdü geddi. İsdambol olasoldu. Esgiden öölemidi, hööle çarşıya çıgsan herkez biliş bilişidi. "Gel çay içelim, gayfe içelim" deyenden varıcaan yere iki saadda varırıdın. Hindi çıgsan çarşıya teg tüg tanıdıg deggeliyoru. Bi de hööle yokarı dooru aadında, yaylalarda, esgi köylerde Alanyalı'ya ıraslaayorsun. 

Cenazelerilen, düünlerde engi hemşerilerilen ıcıg muabbet edebiliyorsun. Benim deecem hu, heç olmazsa engi geleneemizi bari goruyalım. Engirde en böyüg görev, şeerin yaşlılarına düşüyoru. Yaşlılar gencleri dizlerinin dibine çömeldip, engi adedimizi gözel gözel annadması ilazım. Endee geleneemize saab çıkallarsa endöle adedlerimiz nesiller boyu sürer geder. Yonsam apartumanlar yan yana tirkelenir emme lekin bizler yan yana tirkelenemeyiz. Hööle çiyin çiyine vermemiz ilazım. Engi bi araya billenmeyi, sırf cenazede deel, sırf düünde deel, her zaman yapmamız ilazım. Hu üç günlüg dünyada biribirimizi unudmayalım. Eteglerimizdee daşı döküverelim.  
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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