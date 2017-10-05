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Alanya Çıplaklı'ya yeni park

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Her Mahalleye Bir Park Projesi' kapsamında Çıplaklı Mahallesi’nde yeni bir parkın daha startını verdi

Alanya Çıplaklı'ya yeni park

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Her Mahalleye Bir Park Projesi' kapsamında Çıplaklı Mahallesi’nde yeni bir parkın daha startını verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 16:39
Alanya Çıplaklı'ya yeni park
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 'Her Mahalleye Park Projesi' kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çıplaklı Mahallesi'nde park projesinin yapımına başlandı. 8.945 m2’lik yeşil alanda yapımına başlanan park projesinde büfe, tuvalet, çocuk ve engelsiz oyun grupları, salıncak, tahterevalli, dış mekan spor aletleri, tırmanma aletleri,   basketbol sahası, masa tenisleri, piknik alanları, pergoleli oturma alanları yer alıyor. Başkan Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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