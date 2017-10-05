Alanya Çıplaklı'ya yeni park

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 'Her Mahalleye Park Projesi' kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çıplaklı Mahallesi'nde park projesinin yapımına başlandı. 8.945 m2’lik yeşil alanda yapımına başlanan park projesinde büfe, tuvalet, çocuk ve engelsiz oyun grupları, salıncak, tahterevalli, dış mekan spor aletleri, tırmanma aletleri, basketbol sahası, masa tenisleri, piknik alanları, pergoleli oturma alanları yer alıyor. Başkan Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.