Yeri ve tarihi gizli! Tarihteki en büyük seks partisine bin kişi katılacak

DAİLY Mail'de yer alan habere göre, Menage Life şirketinin kurucusu Pearl Derriere tarihteki en büyük seks partisini düzenlemek için yeni bir girişimde bulunacak.

Etkinlik için bin kişi toplamayı hedefleyen Derriere, 2006 yılında Japonya'da 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen seks partisi rekorunu kırmak istiyor. Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih şimdilik gizli tutuluyor.

Derriere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekleşeceğinden emin değilim, fakat bana göre, seks-pozitif toplum için tarihsel önemi olacak böyle bir olayın bir parçası olmak istediğimden eminim" dedi.

HER AY SEKS PARTİLERİNE KATILDIĞINI İDDİA EDİYOR

2012 yılına kadar bir sigorta şirketinde çalışan ve daha sonra burlesque-show dansçısı olarak çalışmaya başlayan Derriere, iki yıl önce tanıdığı bir DJ'le birlikte erotik etkinlikler düzenleyen Menage Life'yi kurdu.

Şu anda 29 yaşında olan Derriere, her ay seks partilerine katıldığını iddia etti.

Menage Life, Haziran ayında Las vegas'ta yapılan Sin City 8 konferansında kitlesel bir seks partisi düzenlemeye çalıştı, ancak sürekli yer değiştirme nedeniyle 1200 kişi kayıt yaptırmasına rağmen, sadece 375 kişi hazır bulundu.

Dünya rekoru kırmak için 126 kişi eksik kaldı.