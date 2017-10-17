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Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl...
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Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?

Kadınlar ve erkeklerin hangi yaşta seks hayatı nasıldır? Cinselliğin altın çağı hangi yaşta? İşte yaşlara göre değişen bilgiler...

Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?

Kadınlar ve erkeklerin hangi yaşta seks hayatı nasıldır? Cinselliğin altın çağı hangi yaşta? İşte yaşlara göre değişen bilgiler...

17 Ekim 2017 Salı 14:26
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
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İNSANLIĞIN ilk yüzyıllarından bu yana en çok tartışılan 'cinselliğin yaşı' konusunda uzmanlar ne diyor? Çiftler cinsel hazzı en çok hangi yaş aralığında elde edebilir?

İşte yaşlara göre değişen bilgiler...

20'li yaşlarda cinsellik bu yaşlarda hayatın olmazsa olmazları arasındadır. Evliliklerin gerçekleştirildiği bu dönemde cinsel ilişki yaygındır. Özellikle bu yaş grubundaki kadınlarda, eğer ailelerinde cinsellikle ilgili bir rahatlık yoksa vajinusmus, erkeklerde ise boşalma bozuklukları sık görülür. 

30'LU YAŞLARDA CİNSELLİK NASIL OLUR?

30'lu yaşlarda, cinsel uyarılma ve çekicilik açısından kadınların altın çağıdır. Kadınların cinsel yaşamları çok hareketlidir. Ancak genellikle bu yaşlarda çocuk sahibi olan çiftlerin cinsel yaşamları kısa bir süreliğine sekteye uğrar. Gebelik planlaması ve doğum sonrasında hem sosyal hem da hormonal bazı değişiklikler cinsel yaşamı olumsuz etkiler.  

40'LI YAŞLARDA RUHSAL ÇATIŞMALAR...

40'lı yaşlarda, doğumun gerçekleşmesi çiftlerde genellikle ruhsal çatışmaları alevlendirir. Emzirme döneminde prolaktin hormonunun yüksek olması kadınlarda isteksizliğe yol açar. Kadınlar, hormonal değişikliklere bağlı vajina derisindeki incelemeler yüzünden cinsel birleşme sırasında ağrılar yaşayabilir. Ancak emzirme dönemi bittikten sonra prolaktinin cinsel yaşamdan yeniden zevk almaya başlar. 

Bu dönemde hipertansiyon, damar hastalıkları, nörolojik bozukluklar, sigara, alkol gibi nedenlerle cinsellik olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle bu yaş grubundaki erkekler, seksi hayatlarının önemli bir dönüm noktası gibi düşünürler. Bu yaşların en büyük fantezisi ise genç bir partnerle birlikte olmaktır.

50'Lİ YAŞLARDA SEKS...

50'li yaşların ortalarında kadınlar genellikle menopoza girdikleri için östrojen seviyeleri düşer, vajinal mukozaları incelir, vajinal ıslanmalarında azalmalar olur. Memelerindeki uyarılma, dikleşme azalır. Daha seyrek orgazm yaşarlar, orgazm sırasındaki doyumları kısa sürer. Ancak menopoza girmiş kadınlarda cinsel istek tamamen ortadan kaybolmaz.

Erkeklerde ise yaşlanmayla birlikte cinsel istekle ilgili testesteron hormonunda kademeli bir düşüş gözlenir. 

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Yaşlara Göre Cinsel Yaşam Nasıl Ilerler?
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