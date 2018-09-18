Viagra'ya rakip çıktı

DAİLY Mail'de yer alan habere göre; kadın vücudu östrojenden dört kat daha fazla testosteron üretir. Ve bu onların cinsel istekleri konusunda gerek fiziksel gerekse de duygusal açıdan önemli bir rol oynar. Bazı uzmanlar, kadınların vücutlarının menopoz gibi bazı durumlara bağlı olarak testosteron hormonunun yeterince üretilememesinin düşük libido ve cinsel işlev bozukluğuna yol açtığını belirtiyor. Ancak bu durum testosteron takviyesi kullanılarak tedavi edilebilir. İngiliz Menopoz Derneği eski Genel Başkanı - Queen Charlotte’s and Chelsea and Westminster Hastanesi'nden Jinekolog Dr. Nick Panay, bu durumdan etkilenen pek çok kadının bu tedaviyi almadığını söyledi. Nick Panay'a göre; etkilenen tek şeyin kadınların cinsel dürtüsü olmadığına dikkat çekerek, cinsel isteksizlik, moral bozukluğu ve düşük enerjili hastalarının testosteron takviyesi kullanmaya başladıktan sonra ruh, enerji, esenlik, kas gücü ve dayanıklılık konularında büyük gelişmeler kaydettiklerini söyledi. Yaptığı açıklamada Dr. Panay, "Tüm kadınların testosterona ulaşabilmesi ve şiddetle ondan yararlanması gerektiğine inanıyorum" diyerek, pratisyen hekimlere, düşük testosteron belirtileri gösteren kadınlara hormon replasman tedavisi tavsiye etmesi gerektiğini aktardı. Uzmanlar bu konuda da ikiye ayrıldı. Bazı doktorlar kadınlarda düşük testosteronun tedavi edilmesine gerek duyulmadığını vurguluyor. Kalıntılar, kadınlara daha çok enerji, kendine güven verir ve seksten daha fazla zevk almasını sağlar. Ancak uzmanlar, testosteron seviyelerinin erkeklerde bile değerlendirilmesinin oldukça zor olduğunu kaydetti.